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Терапевт рассказала, какие продукты богаты витаминами группы В
Здоровье

Сегодня, 18:35

1 мин.

Терапевт рассказала, какие продукты богаты витаминами группы В

Мария Задорожная
Автор
Источники витаминов группы В
Фото fcafotodigital, iStock
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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Лариса Пенькова в разговоре с «СЭ» заявила, что витамины группы В играют важнейшую роль в функционировании человеческого организма. Они не только участвуют в метаболизме, но и отвечают за работу сердечно-сосудистой и нервной систем, здоровье кожи, нормализуют кишечную деятельность и защищают от стресса и депрессии. Также витамины группы В активно участвуют в мышечной работе и росте клеток, стимулируют иммунную систему.

«Витамины группы В играют ключевую роль в таких процессах, как обмен веществ, функционирование мозга и нервной системы, а также старение организма. Их недостаток может привести к бессоннице, снижению иммунитета и памяти, а также к различным неврологическим расстройствам», — добавила медик.

Доктор подчеркнула, что организм не способен самостоятельно синтезировать витамины группы В, поэтому необходимо ежедневно употреблять продукты, богатые ими, а при необходимости принимать витаминные комплексы. Чтобы обеспечить рацион необходимыми веществами, терапевт посоветовала включить в него такие продукты, как жирная морская рыба, нежирное мясо, пророщенные зерна, бобовые, гречка, картофель, шпинат, орехи, авокадо и разнообразные фрукты и овощи.

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