Терапевт рассказала, какие продукты богаты витаминами группы В

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Лариса Пенькова в разговоре с «СЭ» заявила, что витамины группы В играют важнейшую роль в функционировании человеческого организма. Они не только участвуют в метаболизме, но и отвечают за работу сердечно-сосудистой и нервной систем, здоровье кожи, нормализуют кишечную деятельность и защищают от стресса и депрессии. Также витамины группы В активно участвуют в мышечной работе и росте клеток, стимулируют иммунную систему.

«Витамины группы В играют ключевую роль в таких процессах, как обмен веществ, функционирование мозга и нервной системы, а также старение организма. Их недостаток может привести к бессоннице, снижению иммунитета и памяти, а также к различным неврологическим расстройствам», — добавила медик.

Доктор подчеркнула, что организм не способен самостоятельно синтезировать витамины группы В, поэтому необходимо ежедневно употреблять продукты, богатые ими, а при необходимости принимать витаминные комплексы. Чтобы обеспечить рацион необходимыми веществами, терапевт посоветовала включить в него такие продукты, как жирная морская рыба, нежирное мясо, пророщенные зерна, бобовые, гречка, картофель, шпинат, орехи, авокадо и разнообразные фрукты и овощи.