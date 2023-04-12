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Сегодня, 19:50

Терапевт рассказала, что делать при нехватке магния

Ольга Стрельникова
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Бананы крупным планом в руках, спелые бананы.
Фото Freepik/freepik

Врач-терапевт, ревматолог Ирина Михалева рассказала «СЭ», что следует делать при нехватке магния в организме. Такое состояние называют гипомагниемией. «В подавляющем большинстве случаев лечение проводится вне медицинских учреждений. Параллельно с устранением гипомагниемии проходит терапия основного заболевания, которое послужило ее причиной», — пояснила специалист.

Как отметила Ирина Михалева, при гипомагниемии первоочередно назначается диета, включающая продукты, богатые магнием, такие как бананы, брокколи, орехи, фасоль, сухофрукты и прочие. Иногда этого бывает достаточно, если же нет — назначают магний в таблетках. «Наиболее распространенные варианты магния: лактат, оротат и глюконат. К сожалению, они могут иметь побочный эффект в виде диареи. Поэтому при заболеваниях кишечника их не назначают», — предупредила специалист.

В качестве профилактики дефицита магния Ирина Михалева порекомендовала своевременно посещать врача, проводить диагностику и лечение заболеваний, на фоне которых может возникнуть нехватка этого микроэлемента.

Ранее мы рассказывали о главных признаках нехватки магния в организме.

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