Терапевт рассказала, чем полоскать горло при простуде

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Анна Синяева рассказала, какими средствами следует полоскать горло.



По ее словам, фурацилин — один из самых распространенных и традиционных препаратов для полоскания горла. Однако не следует его использовать дольше 10-14 дней, так как он может вызвать сухость слизистых оболочек.

Также полоскать горло можно мирамистином. Еще он подходит для орошения ротовой полости. Раствор хлоргексидина с концентрацией 0,05% также часто назначается для полосканий. Кроме того, помочь наладить здоровье может и раствор ОКИ.

«Раствор ОКИ имеет в составе нестероидный противовоспалительный препарат, что помогает снять воспаление и уменьшить боль», — объяснила эксперт.

Для полоскания полости рта врач советует разводить 10 мл раствора в 100 мл воды.