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Терапевт рассказала, чем опасна продецура по увеличению длины ног
Здоровье

Сегодня, 14:55

2 мин.

Терапевт рассказала, чем опасна продецура по увеличению длины ног

Мария Задорожная
Автор
Марина Долгушкина
Врач-терапевт
Длинные ноги
Фото DKart, iStock
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Москвичи стали массово прибегать к необычной процедуре, они ломают ноги для увеличения их длины. Что примечательно, чаще всего услугой интересуются мужчины. Стоит авторская методика удлинения костей не мало — примерно 150 тысяч рублей. Восстановление занимает — 7-8 месяцев.

Во время операции ломаются обе ноги в бедрах, в их центр вставляются регулируемые титановые штифты. Их удлиняют на один миллиметр каждый день в течение 90 суток с помощью магнитного пульта дистанционного управления. Ее авторы уверяют, что человек может стать выше на 8-15 см.

Однако многие врачи бьют тревогу: подобная процедура опасна для здоровья. В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-терапевт Марина Долгушкина рассказала, чем грозит новомодная столичная услуга по удлинению ног.

«Даже спустя год после операции участок возле бедренной кости остается немного мягким. Поэтому даже самый незначительный удар или легкое падение могут расколоть кость надвое. Нельзя забывать и о сильных болях в ногах, чтобы снять симптомы многие начинают пить обезболивающие. В итоге подсаживаются на таблетки, возникает зависимость», — отметила эксперт.

Доктор добавила, что также существует риск развития инфекций, тромбообразования, артроза. После проведенной операции человек несколько месяцев прикован в постели, что негативно сказывается на здоровье опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и психологическом состоянии.

«Операции на костях могут вызвать проблемы с нервами и сосудами, что чревато такими осложнениями, как боль, онемение или нарушение кровообращения в конечностях. Также такие процедуры часто требуют длительного периода реабилитации и необходимости в физиотерапии», — подытожила медик.

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