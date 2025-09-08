Терапевт рассказал, как правильно подготовиться к вакцинации

Перед прививкой обязательно нужно посетить врача и пройти обследование, чтобы исключить текущие инфекции. Как отметил в беседе 360.ru терапевт, кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин, формирование иммунитета после вакцинации занимает не менее двух недель и это важно учитывать.

Прививочные кампании проводятся в соответствии с Национальным календарем прививок, который утверждает Минздрав РФ. Ежегодно россияне обычно прививаются от гриппа, который наносит наибольший вред, а также от коронавирусной инфекции.

«Традиционно прививаемся от гриппа, потому что это основная вирусная инфекция, которая нам досаждает больше всего, и от нее больше всего проблем мы имеем. Второе — это новая коронавирусная инфекция», — рассказал Кондрахин.

Если растет заболеваемость, снижается эффективность прививки, потому что люди начинают заболевать, количество случаев постепенно растет. Чтобы иммунитет сформировался, требуется минимум 14 дней. Поэтому следует учитывать как минимум 14-дневный период перед возможными осложнениями, пояснил специалист.

Перед вакцинацией врач должен исключить текущие инфекционные процессы. Даже при покраснении горла или небольшом насморке вакцинацию можно перенести на пять суток и более. Сейчас, по словам врача, наступил наиболее благоприятный период для вакцинации перед началом нового эпидемиологического сезона. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Важно не пропускать прививочную кампанию: при достижении охвата населения 50-60 процентов заболеваемость может распространиться по всей популяции. Чтобы снизить риск, охват должен быть не менее 80 процентов населения. В пример Кондрахин привел коронавирус: на начальном этапе распространения популяционного иммунитета не было, что привело к большому числу заболевших.

«Если не делать прививку, примерно будет так же, как новая коронавирусная инфекция: нет иммунитета — нет антител, вот она, болезнь. Поэтому если мы говорим, что прививка — это благо, то не прививка — это сплошные риски», — резюмировал врач.