Терапевт раскрыла секрет, который поможет легко проснуться зимой

Зимой людям особенно тяжело просыпаться по утрам. Прежде всего это связано с нехваткой витамина D в холодный сезон. Но врач-терапевт Лариса Алексеева знает, как помочь организму в этот непростой период. Она советует поставить рядом с кроватью нарезанный лимон, пишет «Вечерняя Москва».

«Чтобы исключить дискомфорт, который человек испытывает при пробуждении в холодное время года, желательно рядом с кроватью держать нарезанный лимон», — поделилась секретом врач.

Также эксперт рекомендует составить график сна и следовать ему. Необходимо отказаться и от поздних ужинов, так как ночное переедание приводит не только к набору веса, но и ухудшению работы мозга.

«Уберите подальше от себя телефон, его свечение влияет на мозг и мешает выработке гормона сна, тем самым отбивая желание отдохнуть», — добавила доктор.

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