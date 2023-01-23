Терапевт предупредил об опасности жаропонижающего препарата

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин в интервью радио Sputnik рассказал о том, что знакомое всем с детства жаропонижающее парацетамол чрезвычайно токсично. «Поэтому применение парацетамола должно быть ограничено, нельзя пренебрегать инструкцией. Если мы принимаем парацетамол по инструкции, печень получает нагрузку, но справляется с ней», — предупредил врач.

По словам Андрея Кондрахина, человеку, весом 70 кг, допустимо не более 8 таблеток парацетамола по 500 миллиграммов, при этом период между приемами должен составлять 4-6 часов. Однако специалист посоветовал ограничиться 3-4 приемами и ни в коем случае не совмещать с алкоголем. Также Андрей Кондрахин предостерег от употребления парацетамола людей с заболеваниями печени.