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Сегодня, 12:20

Терапевт предупредил об опасности инсульта из-за приема аспирина

Ольга Стрельникова
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Девушка с сильной головной болью держится за голову и держит в руке таблетки.
Фото Freepik/dcstudio

Врач-терапевт Георгий Сапего в своем блоге на платформе «Дзен» предупредил, что не все инсульты бывают от закупорки артерии тромбом. «Бывают так называемые геморрагические инсульты. Это кровоизлияние в головной мозг», — пояснил специалист. По его словам, иногда кровотечения случаются именно из-за приема аспирина. Он наряду со статинами снижает вероятность образования тромбов в артериях и риск инсульта. Поэтому многие активно используют его в качестве средства профилактики. «От аспирина случаются кровотечения. От него может закровить язва желудка или может случиться кровоизлияние в мозг», — предупредил медик.

Георгий Сапего отметил, что людям, у которых не было инсульта или инфаркта и риск этих неприятных событий не слишком высокий, принимать аспирин не стоит. «Больше шансов получить кровоизлияние в головной мозг от самого аспирина, чем дождаться от него пользы. Но это не останавливает. Наши люди глотают аспирин по поводу и без. И никого не пугает риск кровоизлияния в головной мозг», — подытожил врач.

Ранее мы рассказывали, как проходит восстановление после инсульта.

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