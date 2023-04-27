Терапевт предупредил, чем могут обернуться царапины обычной кошки

Врач-терапевт Павел Раменский в беседе с порталом News.ru рассказал, что через царапины обычной домашней кошки в организм человека может попасть бактерия Pasteurella multocida. По его словам, сильное воспаление иногда даже перерастает в сепсис — заражение крови. «Если вы получили царапины — обработайте как можно быстрее. Не оставляйте их без внимания, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными. Важно помнить, что бактерии, вызывающие инфекцию, могут проникнуть в организм через малейшую царапину», — предупредил медик.

Павел Раменский порекомендовал сразу промыть царапины под проточной водой, чтобы удалить бактерии с поверхности, а после обработать перекисью водорода или йодом. Если рана уже воспалилась, появилась сильная боль или же началась гнойничковая инфекция, нужно как можно скорее обратиться к врачу. «Чтобы предотвратить царапины, лучше избегать игр, которые могут к ним привести, и не трогать кошку, если она вас не знает или находится в стрессовом состоянии», — подытожил терапевт.

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