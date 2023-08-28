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Сегодня, 17:40

Терапевт озвучила симптомы возможного тромбоза

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева назвала симптомы тромбоза. «Артериальному тромбозу свойственны резкая непреходящая боль, онемение и чувство холода, локализованное в одном месте, или жжение, покалывание и мурашки (парестезии в руке или ноге), судороги в икроножных мышцах и ослабление мышечной силы», — пояснила специалист. Похожие ощущения могут быть симптомами тромбоза поверхностных вен. Об этом 26 августа сообщили на портале «Екатеринбург онлайн».

Кроме того, Татьяна Тарадеева отметила, что на тромбоз глубоких вен указывают выраженный отек, набухание и распирающая боль, а также измение цвета кожи на пораженном участке.

Ранее, 8 февраля, врач высшей категории, кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова Андрей Титаренко рассказал о привычках, которые помогут предотвратить тромбоз.

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Медицина
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