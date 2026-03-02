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Терапевт объяснила, когда лучше принимать душ
Здоровье

2 марта, 18:30

1 мин.

Терапевт объяснила, когда лучше принимать душ

Кристина Гергис
Автор
Девушка моет голову в душе
Фото torwai, iStock

Терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая в беседе с «Лентой.ру» рассказала, в какое время лучше принимать душ, и объяснила плюсы разных вариантов.

По словам врача, универсального ответа на этот вопрос не существует: выбор зависит от целей и индивидуальных особенностей человека.

Утренний душ помогает проснуться, взбодриться и настроиться на дневную активность, особенно полезен он при утренней вялости. Вечерние водные процедуры, напротив, позволяют смыть пот и загрязнения (что особенно актуально для жителей городов), снять накопившуюся усталость и психологически переключиться на отдых. С точки зрения гигиены вечерний душ считается предпочтительнее.

Оптимальным вариантом, считает Бурнацкая, будет сочетание теплого гигиенического душа вечером с коротким прохладным — утром. Важно учитывать личные потребности: например, при проблемах со сном стоит сделать акцент на расслабляющих вечерних ритуалах, а при недостатке бодрости по утрам — на тонизирующих процедурах.

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