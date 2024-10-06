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Терапевт объяснила, как позы для сна влияют на здоровье
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Терапевт объяснила, как позы для сна влияют на здоровье

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото FreshSplash, iStock
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Врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая в беседе с Life.ru заявила, что разные позиции во сне могут оказывать влияние на органы.

«Например, оптимальным считается спать на спине, так как нагрузка распределяется равномерно на всю длину позвоночника, что помогает поддерживать работу дыхательной системы. Однако сон в такой позе может привести к апноэ или храпу, особенно у людей, у которых узкие дыхательные пути», — объяснила эксперт.

Также врач добавила, что сон на животе создает дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может привести к нарушениям осанки и болевому синдрому. А вот сон на левом боку улучшает работу пищеварительной системы и помогает при изжоге. Однако спящий на правом боку, напротив, может столкнуться с повышенным риском рефлюкса.

«Поэтому позу для сна человек выбирает не только от личных предпочтений и комфорта, но также и неосознанно, в зависимости от особенностей состояния его организма, в том числе от наличия хронических заболеваний», — заключила терапевт.

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