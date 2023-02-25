Терапевт объяснила, как не заразиться сезонными простудными инфекциями

Врач-терапевт Елена Кудряшова в беседе с порталом «Клопс» рассказала, что не заразиться ОРВИ можно, если вести здоровый образ жизни и укреплять иммунитет. Последнему поспособствует отказ от ненатуральной еды и продуктов переработки. «Не ешьте и не покупайте переработанные продукты, фастфуд, еду с рафинированными сахарами. Минимизируйте его в питании, читайте составы на этикетках. Ешьте рыбу, морепродукты, яйца, злаки, орехи — все, где вам известен состав, и вы знаете, что он здоровый. Обязательно принимайте витамин D», — порекомендовала специалист.

Не менее важно, по словам Елены Кудряшовой, количество выпитой воды и занятия спортом. «30 мл на 1 кг веса — это ежедневная норма. Все обменные процессы проходят в воде, она нужна всем органам и системам. Ходите, делайте зарядку по утрам. Лишний раз не пользуйтесь лифтом, выйдите из транспорта на остановку раньше. Ходьба улучшает ток лимфы, так лучше выводятся токсины», — пояснила врач.

Также Елена Кудряшова посоветовала ложиться спать до 23:00, за час убирая гаджеты. Время сна при этом должно составлять не менее 7 часов. По словам врача, важно следить и за своим психологическим состоянием. «Старайтесь видеть хорошее даже, казалось бы, в плохом. Наше настроение очень коррелирует с гормональным балансом и регуляцией деятельности всех систем организма», — резюмировала терапевт.

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