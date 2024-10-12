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Терапевт объяснила, как избежать проблем с памятью в молодом возрасте
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Терапевт объяснила, как избежать проблем с памятью в молодом возрасте

Мария Задорожная
Автор
Девушка расклеила стикеры
Фото fizkes, iStock
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Врач-терапевт Марина Долгушкина рассказала «СЭ», как избежать проблем с памятью. По ее словам, улучшить когнитивные функции мозга способны ежедневные тренировки.

Так для улучшения памяти медик рекомендует выполнять ряд упражнений. Например, расчесываться, чистить зубы правшам левой рукой, а левшам правой, учить стихотворения, разгадывать кроссворды и логические задачи, играть в шахматы. Также можно выполнять привычные действия с закрытыми глазами или собирать пазлы и раскрашивать картины по номерам. Помочь улучшить память могут занятия йогой, медитацией и регулярные физические нагрузки.

«Не всегда проблемы с памятью в молодом возрасте говорят о серьезных болезнях. Попробуйте хорошо выспаться и избавьтесь от вредных привычек», — добавила доктор.

Кроме того, терапевт советует включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина В и соблюдать питьевой режим.

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