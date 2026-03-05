Терапевт объяснила, что такое «офисные ягодицы»

Терапевт Сюзанна Уайли в интервью изданию Metro объяснила суть так называемого эффекта офисных ягодиц, когда из-за длительного сидения на стуле ягодицы теряют объем и становятся плоскими.

По словам врача, при длительном отсутствии движения ягодичные мышцы задействуются меньше, чем нужно: они слабеют и теряют тонус. Эти мышцы отвечают за движение, ходьбу, стояние, стабилизацию бедер и поясницы, но если человек большую часть дня сидит и не меняет позу, их активность снижается. Из-за этого форма ягодиц может меняться, а человек начинает иначе ощущать свое тело и замечать визуальные изменения в зеркале.

Уайли также напомнила, что сидячий образ жизни связан и с более серьезными рисками для здоровья: он может снижать работоспособность сердечно-сосудистой системы и повышать риск нарушений обмена веществ.