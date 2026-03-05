Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт объяснила, что такое «офисные ягодицы»
Здоровье

5 марта, 17:10

1 мин.

Терапевт объяснила, что такое «офисные ягодицы»

Кристина Гергис
Автор
Офисные ягодицы
Фото YakobchukOlena, iStock

Терапевт Сюзанна Уайли в интервью изданию Metro объяснила суть так называемого эффекта офисных ягодиц, когда из-за длительного сидения на стуле ягодицы теряют объем и становятся плоскими.

По словам врача, при длительном отсутствии движения ягодичные мышцы задействуются меньше, чем нужно: они слабеют и теряют тонус. Эти мышцы отвечают за движение, ходьбу, стояние, стабилизацию бедер и поясницы, но если человек большую часть дня сидит и не меняет позу, их активность снижается. Из-за этого форма ягодиц может меняться, а человек начинает иначе ощущать свое тело и замечать визуальные изменения в зеркале.

Уайли также напомнила, что сидячий образ жизни связан и с более серьезными рисками для здоровья: он может снижать работоспособность сердечно-сосудистой системы и повышать риск нарушений обмена веществ.

Как накачать ягодицы.4 лучших упражнения для прокачки ягодиц

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Что будет, если...
Новости холдинга
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Читайте далее
К 2040 году более 227 миллионов детей и подростков могут начать страдать ожирением
Следующий материал
К 2040 году более 227 миллионов детей и подростков могут начать страдать ожирением
Последние новости
9 июн 18:30
Врач-эндокринолог рассказал, что использование электронных сигарет может привести к ожирению
8 июн 16:45
Врач ответила, что полезнее: триатлон или отдельные дисциплины
7 июн 14:30
Терапевт опровергла миф про запрет на спорт при гипертонии
6 июн 19:00
Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы
3 июн 16:30
Атлет рассказал, в какое время летом лучше не выходить на пробежку