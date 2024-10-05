Терапевт объяснила, что нужно делать во время магнитных бурь

Врач-терапевт Анна Синяева рекомендует следить за здоровьем в период геомагнитной активности.



По ее словам, в это время нужно особенно хорошо высыпаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом, пить больше воды и правильно питаться.

«Магнитные бури могут оказывать влияние на общее самочувствие, поэтому лучше иметь под рукой средства экстренной помощи, а также не пренебрегать режимом дня», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, доктор порекомендовала отслеживать периоды геомагнитных колебаний и учитывать их при планировании дня. Так, ближайшие сильные магнитные бури ожидаются 11, 12 и 22 октября. Слабые — 6, 10 и 27 октября.

Однако стоит отметить, что среди ученых нет единого мнения насчет влияния магнитных бурь на самочувствие человека.