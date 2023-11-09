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Сегодня, 20:45

Терапевт объяснил, в чем связь между кубиками пресса и генетикой

Мария Маковей
Автор
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Молодой человек с кубиками пресса
Фото milan2099/istockphoto.com

Спортивный терапевт и физиолог Эндрю Уэллс считает, что количество кубиков пресса напрямую зависит от генетики человека. Об этом пишет издание Live Science.

По словам эксперта, передняя стенка живота состоит из косых, прямых и поперечной мышц, а также сухожилий. Их количество влияет на то, как будет выглядеть пресс. Около 60% людей рождаются с тремя пересечениями сухожилий. Уэллс утверждает, что именно они разделяют переднюю стенку живота на шесть «кубиков».

Также спортивный терапевт советует не изнурять себя упражнениями на пресс для похудения в области живота — они не убирают жировую прослойку в этой зоне.

Эндрю подчеркнул, что для достижения цели важно правильно питаться и заниматься фитнесом.

Ранее «СЭ» писал, с какими мышцами нужно работать, чтобы накачать пресс.

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