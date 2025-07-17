Терапевт объяснил, почему после тренировки может возникать заторможенность

Врач-терапевт, гериатр, доктор медицинских наук и эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев эксклюзивно для «СЭ» рассказал, почему после спортзала и тренировок на улице может возникнуть ощущение, что мозг перегружен.



«Это торможение — скорее красный флаг, чем признак хорошей тренировки. Тренировка в режиме адекватной физической активности приносит организму пользу. Организм должен получать удовольствие от тренировки», — сказал врач.



При правильно подобранном режиме тренировки не должны вызывать заторможенности мыслей или темпа речи — ни сразу после занятий, ни на следующий день. Если такое происходит, вероятно, организм кричит о проблеме. Причин тому несколько. Возможно, нагрузка просто не подходит. Или хуже — есть хроническое заболевание, которое не было выявлено или неправильно лечилось.



Другой не менее серьезный вариант — синдром перетренированности либо неприспособленность человека к таким объемам физической нагрузки.



«Не игнорируйте это состояние. Срочно к врачу! И к грамотному фитнес-инструктору, который поможет правильно подобрать режим тренировок. Надо искать причину и менять подход», — отметил эксперт.



И третья причина — организм во время тренировки теряет большое количество жидкости, витаминов и минералов, а человек не восполняет этот дефицит.



«Вы планируете упражнения, используете спортивные приспособления, то есть подходите к тренировке осознанно. Это уже не просто физическая активность как таковая, а сочетанный с ней целенаправленный мыслительный процесс», — добавил Прощаев.



Врач советует не просто заниматься спортом по определенному расписанию, а двигаться как можно чаще. Пройти пешком лишнюю остановку общественного транспорта, подняться наверх без лифта. На работе можно выделять время и делать производственную гимнастику, то есть любую свободную минуту использовать для движения.

Как пояснил медик, любое физическое упражнение полезно для мозга и улучшает когнитивные функции (умственные способности), но главный секрет в разнообразии видов физической активности. Сочетание разных видов активности — лучшая профилактика не только инфаркта или сахарного диабета, но и когнитивных нарушений, деменции, депрессии.





«Однако чрезмерные нагрузки — это путь к беде. Травмы — лишь верхушка айсберга. У человека с артериальной гипертонией перегрузка грозит гипертоническим кризом или инсультом. При атеросклерозе — инфарктом, инсультом и многими другими проблемами. Это не значит, что при заболеваниях нельзя тренироваться! Наоборот, нужно, но строго по индивидуальной, безопасной программе», — предупредил врач.





Он подчеркнул, что помощь специалистов (врачей ЛФК, реабилитологов, опытных тренеров) здесь обязательна. Даже абсолютно здоровым нельзя выжимать себя до «зависания».





«Зависание» после тренировки не норма. Заметив подобный симптом, лучше запланировать визит к специалисту. И вместе с этим постарайтесь найти свой, но при этом разнообразный и приносящий радость ритм движений. Каждая минута активности — как банковский вклад, чтобы нормально прожить на пенсии. То же самое и со здоровьем. Каждая лишняя минута движения — это вклад в наше будущее, в том числе в здоровье мозга», — подытожил терапевт.