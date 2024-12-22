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Терапевт объяснил, как тяжелое одеяло влияет на работу организма
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Терапевт объяснил, как тяжелое одеяло влияет на работу организма

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото bymuratdeniz, iStock
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В беседе с «СЭ» сомнолог, терапевт Максим Новиков заявил, что утяжеленное одеяло положительно влияет на организм и качество сна. Его используют при альтернативной терапии бессонницы, стресса и тревожности.

«Благодаря мягкому и равномерному давлению на тело, которое напоминает объятия, тяжелое одеяло увеличивает выработку серотонина и улучшает качество сна», — сказал эксперт.

Также благодаря методике глубокого сенсорного давления (ГСД) утяжеленное одеяло успокаивает нервную систему, снижает тревожность и способствует расслаблению. Кроме того, давление от одеяла приводите к выработке гормона окситоцина, который улучшает реакцию иммунной системы, облегчает боль, стресс и улучшает сон.

«Утяжеленные одеяла помогают людям с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), когда раздражает любой шум вокруг. Давление одеяла вызывает реакцию нервной системы, при которой снижается частота сердечных сокращений и дыхания, что помогает успокоиться и уснуть», — подытожил врач.

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