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Терапевт назвала три опасных последствия постоянного недосыпа
Здоровье

Сегодня, 20:30

1 мин.

Терапевт назвала три опасных последствия постоянного недосыпа

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото fizkes/istockphoto.com
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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова в беседе с «АиФ» заявила, что недосып приводит к ожирению. По ее словам, при нехватке сна снижается уровень гормона лептина, который отвечает за контроль аппетита, а уровень стимулирующего его гормона грелина, наоборот, повышается.

«Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода», — добавила эксперт.

К еще одной опасности недосыпа врач отнесла развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек спит меньше шести часов в сутки, у него нарушаются все физиологические процессы в организме. В результате развивается сначала гипертония, а потом и другие проблемы с сердцем и сосудами.

Кроме того, хроническая нехватка сна сказывается и на психоэмоциональном состоянии. Невыспавшийся человек становится агрессивным, раздражительным, может жаловаться на снижение концентрации внимания и ухудшение памяти.

Недосып сокращает жизнь. Сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск ранней смерти на 30%
Польза и вред
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