Терапевт назвала способ, который помогает избавиться от головной боли без таблеток

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Анна Синяева рассказала, что поможет снять головную боль без таблеток. По ее словам, эффективен будет массаж висков и затылка.

«Легкими круговыми движениями массируйте виски и затылок. Это поможет расслабить напряженные мышцы и снять боль», — сказала эксперт.

Также доктор посоветовала обратить внимание на акупунктуру. Эта восточная техника включает введение игл в определенные точки тела. Однако такую процедуру может выполнять только специалист.



«Если нет возможности посетить специалиста, вы можете надавливать на точки самостоятельно, например, между указательным и большим пальцами», — подытожила терапевт.