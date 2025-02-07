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Терапевт назвала способ, который помогает избавиться от головной боли без таблеток
Здоровье

7 февраля 2025, 16:25

1 мин.

Терапевт назвала способ, который помогает избавиться от головной боли без таблеток

Мария Задорожная
Автор
Мужчина разминает шею
Фото fizkes, iStock

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Анна Синяева рассказала, что поможет снять головную боль без таблеток. По ее словам, эффективен будет массаж висков и затылка.

«Легкими круговыми движениями массируйте виски и затылок. Это поможет расслабить напряженные мышцы и снять боль», — сказала эксперт.

Также доктор посоветовала обратить внимание на акупунктуру. Эта восточная техника включает введение игл в определенные точки тела. Однако такую процедуру может выполнять только специалист.

«Если нет возможности посетить специалиста, вы можете надавливать на точки самостоятельно, например, между указательным и большим пальцами», — подытожила терапевт.

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