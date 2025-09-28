Терапевт назвала неработающие методы лечения ОРВИ

Некоторые россияне прибегают к методам лечения ОРВИ, которые не работают. В числе таких подходов часто встречаются антибиотики, противовирусные препараты, гомеопатия и иммуномодуляторы. В беседе с RT врач-терапевт Aнастасия Агаева отметила, что эти средства не доказали своей эффективности в лечении респираторных заболеваний. А антибиотики и вовсе бесполезны: простуду вызывают вирусы, а не бактерии. Они не только не дают эффекта, но могут причинить вред: их бесконтрольное применение может вызвать диарею, аллергию и способствовать развитию устойчивости бактерий к препаратам, сказала Агаева.

«Антибиотики показаны только в случае развития подтвержденной бактериальной инфекции — например, при отите, синусите, пневмонии», — пояснила терапевт.

К неработающим профилактическим мерам она отнесла регулярный прием витамина С. Делать растирания спиртом или уксусом для снижения температуры также нельзя: такие вещества через кожу попадают в организм и могут усугубить состояние или вызвать отравление. Это касается и банок с горчичниками, которые несут риск ожога и повреждения капилляров.

Терапевт порекомендовала отказаться от промывания носа антисептиками, включая хлоргексидин, поскольку это может истончить слизистую носа. Лучше лечиться по предписанию врача, а в целях профилактики соблюдать правила гигиены, избегать контактов с заболевшими, правильно питаться и поддерживать здоровый образ жизни.