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Сегодня, 15:20

Терапевт назвала неочевидные причины кашля и першения в горле

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Мужчина на приеме у врача.
Фото Freepik/stefamerpik

Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова рассказала «СЭ», с чем может быть связано першение в горле и кашель — их причины не всегда очевидны. «Кашель — одна из наиболее распространенных жалоб, с которой обращаются пациенты. Сухой кашель может сопровождаться еще одним неприятным симптомом — першением в горле. Зачастую это признаки респираторных или вирусных заболеваний», — пояснила специалист. Острый кашель характерен для бронхита, бронхиальной астмы и ОРЗ. Также этот симптом наблюдается при заболеваниях легочной системы — пневмонии, плеврите, пневмотораксе.

Как отметила Светлана Мартынова, патологии ЛОР-органов (синусит, ринит, ринофарингит, тонзиллит), туберкулез, рак легкого, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак щитовидной железы (редко) в том числе проявляются кашлем. «Если после диагностики не удалось выявить очевидную причину кашля, нужно провести более детальное обследование. Спровоцировать кашель может, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. В этом случае кашель и першение в горле чаще всего возникают сразу после пробуждения, а также усиливаются при изменении положения тела, наклонах и в положении лежа», — предупредила врач.

По словам эксперта, вызывать кашель могут в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ), в частности хроническая сердечная недостаточность и стеноз митрального клапана. «При ССЗ кашель сухой, эпизодически наблюдаются небольшие выделения крови, наиболее сильные приступы возникают в вечернее время и при эмоциональном или физическом перенапряжении. Приступ сопровождается одышкой, увеличением частоты сердечных сокращений, болью в области сердца. Такой кашель называют сердечным», — пояснила Светлана Мартынова. Также кашель и першение в горле нередко беспокоят курящих людей, но могут быть вызваны и психогенными факторами. При этом возникает ощущение инородного предмета в горле (ком в горле), затрудненное дыхание, при тяжелом течении заболевания возникают ларингоспазмы (сокращение мускулатуры гортани, приводящее к перекрытию просвета дыхательной трубки и временному удушью). «Состояние сопровождается повышенной раздражительностью, снижением работоспособности, нарушением сна и тревожностью. Подозрение на психогенный кашель возникает в случае, если у пациента не удалось выявить патологии легочной и других систем организма, которые могли бы спровоцировать приступы кашля», — подытожила врач.

Ранее мы рассказывали, можно ли быстро избавиться от кашля.

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Медицина
Советы и рекомендации
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