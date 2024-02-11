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Терапевт назвала необычные симптомы развивающегося рака
Здоровье

11 февраля, 10:20

1 мин.

Терапевт назвала необычные симптомы развивающегося рака

Мария Маковей
Автор
Боль в животе
Фото LaylaBird/istockphoto.com
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Терапевт Сара Джарвис считает, что кровь в моче или кале может свидетельствовать о развитии рака мочевого пузыря или кишечника. Также она рекомендует не игнорировать постоянную боль в животе и хронические нарушения в работе ЖКТ, пишет издание The Sun.

Еще одним частым симптомом злокачественного новообразования врач назвала беспричинную потерю веса. Джарвис уточнила, что особенно внимательными нужно быть пожилым людям: если вес уходит сам по себе, без каких-либо усилий, нужно идти к врачу.

Также терапевт подчеркнула, что многие не знают о важности обследований при появлении болей в спине. Обычно такой симптом возникает на более поздних стадиях онкологии, когда злокачественные клетки поражают кости позвоночника, другие части тела и внутренние органы.

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