Терапевт назвала необычные симптомы развивающегося рака

Терапевт Сара Джарвис считает, что кровь в моче или кале может свидетельствовать о развитии рака мочевого пузыря или кишечника. Также она рекомендует не игнорировать постоянную боль в животе и хронические нарушения в работе ЖКТ, пишет издание The Sun.

Еще одним частым симптомом злокачественного новообразования врач назвала беспричинную потерю веса. Джарвис уточнила, что особенно внимательными нужно быть пожилым людям: если вес уходит сам по себе, без каких-либо усилий, нужно идти к врачу.

Также терапевт подчеркнула, что многие не знают о важности обследований при появлении болей в спине. Обычно такой симптом возникает на более поздних стадиях онкологии, когда злокачественные клетки поражают кости позвоночника, другие части тела и внутренние органы.