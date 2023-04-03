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Сегодня, 13:00

Терапевт назвала главные признаки нехватки магния в организме

Ольга Стрельникова
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Уставшая от работы девушка лежит на столе без сил.
Фото Freepik/freepik

Врач-терапевт, ревматолог Ирина Михалева рассказала «СЭ», по каким признакам можно определить нехватку магния — одного из четырех основных макроэлементов в организме человека. «Он необходим для функционирования около 300 различных ферментов, участвующих в гликолизе, переносе ионов и синтезе белков. Магний также поддерживает способность нервных и мышечных клеток к возбудимости и проводимости. Именно поэтому при его дефиците, часто ощущается общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость в сочетании с раздражительностью, частые перепады настроения, апатия и тревожно-депрессивные состояния», — пояснила специалист.

Самые яркие признаки дефицита магния, связанные с повышенной нервно-мышечной возбудимостью, — это тремор, непроизвольные мышечные подергивания и судороги. Также к симптомам нехватки магния Ирина Михалева отнесла нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, такие как учащенное биение сердца, ощущение перебоев в его ритме, склонность к гипертонии.

Ранее мы рассказывали о признаках дефицита в организме цинка.

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