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Сегодня, 20:45

Терапевт назвал причину появления шлаков в организме

Мария Маковей
Автор
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Девушка чувствует себя плохо во время завтрака.
Фото istockphoto.com

Ненужные вещества, оседающие на стенка сосудов, принято называть шлаками. В беседе с «Вечерней Москвой» терапевт Андрей Кондрахин рассказал, почему они появляются и как влияют на наш организм.

По его словам, существуют продукты, которые организму тяжело полностью переработать. Они остаются недоокисленными и требуют дополнительных усилий. Это провоцируют выраженную нагрузку на организм, ферментативную недостаточность или перебои в работе органов. То есть, шлаки — это метаболические останки органических соединений.

«Например, если из организма не выводится животный белок, он начинает гнить около стенок кишечника», — пояснил эксперт.

Кроме того, врач перечислил заболевания, при которых чаще всего образуются шлаки. К ним специалист отнес онкологию, патологии печени, ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. К причинам возникновения шлаков Кондрахин отнес и прием антибиотиков.

Какие продукты помогают выводить шлаки, ранее рассказала диетолог.

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