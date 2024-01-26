Терапевт назвал необычный симптом инфаркта

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупреждает, что боль в животе может быть скрытым симптомом инфаркта. Есть и другие проявления болезни: одышка, слабость, головокружение, нехватка воздуха и падение давления, пишет «Вечерняя Москва».

«Иногда проблемы с сердцем маскируются под проблемы с ЖКТ. Человеку может казаться, что у него болит желудок, живот, кишечник или печень, именно так проявляется абдоминальная форма инфаркта миокарда. В таком состоянии поставить диагноз самостоятельно очень сложно, ведь больной будет уверен, что его беспокоит живот, и пропустит опасную болезнь», — предупредил доктор.

Кондрахин отметил, что боль в животе, связанная с инфарктом, характеризуется постоянством и не уменьшается при изменении положения тела. Если имеются проблемы с желудком, такие боли обычно усиливаются при движении.

При появлении боли в животе, особенно у людей старше 50 лет, врач рекомендует срочно вызвать врача.