Терапевт Исаева рассказала, где можно заразиться аденовирусом, который перенес Лукашенко

Терапевт Камила Исаева рассказала, как протекает аденовирус.

«Аденовирусные инфекции обычно протекают легко и могут протекать бессимптомно. Что характерно: кашель, умеренная лихорадка, отит, конъюнктивит, кератоконъюнктивит или повреждение роговицы, гастроэнтерит с диареей, рвотой, болями в животе, назофарингит, стенокардия, бронхиолит у ребенка», — приводит «Life.ru» слова Исаевой.

Врач отмечает, что вирус передается при контакте с носоглоточными выделениями, испражнениями инфицированного человека, зараженным предметом или пищей или чем-то грязным, например полотенцем. Также, по ее словам, аденовирусы распространяются воздушно-капельным путем, через воду. Таким образом, заразиться можно в яслях, школах, детских садах, казармах, бассейнах, а также в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.