Терапевт и профессиональная спортсменка объяснили, как одеваться на зимнюю пробежку

Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева рекомендуют зимой для бега надевать одежду в три слоя. В беседе с «СЭ» они отметили, что неправильный выбор форм для зимних тренировок — это главный фактор, оказывающий влияние на здоровье спортсмена в холодное время года.

«Первый слой — термобелье, обеспечивающее отвод влаги. Второй слой — теплый флис или синтетические материалы с флисовой подкладкой, также способствующий отводу влаги. Третий слой — легкая ветровка, защищающая от влаги и ветра», — сказали эксперты.

Также они советуют зимой избегать переборов в одежде: не допускать переохлаждения, но и не перегреваться во время тренировки, поэтому стоит исключить объемные и шерстяные вещи из спортивного гардероба.

«Помните, что сухожилия, наряду с мышцами, также требуют защиты от холодных температур. Неразогретая мышца может привести к травмам, а холод может затянуть восстановление сухожилия, поскольку оно не имеет собственного кровоснабжения, в отличие от мышц, что делает его особенно подверженным низким температурам», — добавили специалисты.

Одной из самых распространенных травм, возникающих из-за переохлаждения, считается воспаление ахиллового сухожилия. Но его можно предотвратить. Если температура на улице опускается до -5 °C, рекомендуется носить высокие носки. При более низких температурах стоит использовать специальные спортивные гетры, которые, хотя и трудно найти, очень эффективны.

«Если у вас есть возможность, постарайтесь попросить знакомых или родственников связать этот спортивный аксессуар — это несложно. Многие профессиональные спортсмены используют гетры, связанные вручную, которые становятся настоящим спасением во время зимних тренировок», — подытожили Андреева и Черненко.