Тахтарова заявила, что коричнево-желтая кожа может говорить о проблемах с почками

Врач Диана Тахтарова заявила, что коричнево-желтая кожа может говорить о проблемах с почками.

«Окрашивание кожи в желтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью, желчным пузырем или желчными путями. Пожелтение кожи — это симптом, появление которого может быть связано с такими заболеваниями, как гепатит, цирроз печени, предпеченочная желтуха, желчнокаменная болезнь, повреждение печени в результате отравления. Желто-серая окраска кожи часто наблюдается у курильщиков в результате постоянного оксидантного стресса. А коричнево-желтая кожа может указывать на заболевания мочевыделительной системы, в частности на почечную недостаточность и развитие уремии», — приводит слова Тахтаровой Life.ru.