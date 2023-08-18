Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:35

Стоматологи назвали продукты, уничтожающие эмаль

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка пьет соки.
Фото Freepik/teksomolika

17 августа стоматолог Мария Балакирева в беседе с порталом News.ru рассказала о портящих здоровье зубов продуктах. По ее словам, это сахар, сахаросодержащие продукты, сладкие напитки, чай и кофе. «Сладкие напитки, чай, кофе очень хорошо наседают на эмаль в виде тонкого налета, что приводит к потемнению цвета», — пояснила специалист.

Руководитель и главный врач сети московских стоматологий Dental Way Дмитрий Тимофеев рассказал СЭ, что зубная эмаль никогда не восстанавливается, только стирается с течением жизни. «Чтобы как можно дольше сохранить ее прочность, нужно тщательно следить за гигиеной полости рта и знать, какие продукты негативно влияют на зубную эмаль», — пояснил эксперт.

Основная категория вредных для эмали продуктов — это газированные напитки, сладкие продукты с натуральными и синтетическими сахарами и те, что содержат яркие красящие пигменты. Они мгновенно разрушают защитную пленку на поверхности эмали, которую образует слюна, делают ее более уязвимой, способствуют развитию кариозных бактерий и вымыванию кальция из костей, что приводит к хрупкости зубов.

«Даже полезные на первый взгляд сухофрукты и мед становятся активной питательной средой для патогенных бактерий полости рта. Исключение — сладости с ксилитом, заменителем сахара, который препятствует развитию кариозных бактерий», — заключил Дмитрий Тимофеев.

Ранее, 10 февраля, мы рассказывали, вредно ли отбеливать зубы и как делать это правильно.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон я Петровский vs Джонсон: прямой эфир — в 20.45
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты рассказали, как ухаживать за кожей летом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости