Стоматологи назвали продукты, уничтожающие эмаль

17 августа стоматолог Мария Балакирева в беседе с порталом News.ru рассказала о портящих здоровье зубов продуктах. По ее словам, это сахар, сахаросодержащие продукты, сладкие напитки, чай и кофе. «Сладкие напитки, чай, кофе очень хорошо наседают на эмаль в виде тонкого налета, что приводит к потемнению цвета», — пояснила специалист.

Руководитель и главный врач сети московских стоматологий Dental Way Дмитрий Тимофеев рассказал СЭ, что зубная эмаль никогда не восстанавливается, только стирается с течением жизни. «Чтобы как можно дольше сохранить ее прочность, нужно тщательно следить за гигиеной полости рта и знать, какие продукты негативно влияют на зубную эмаль», — пояснил эксперт.

Основная категория вредных для эмали продуктов — это газированные напитки, сладкие продукты с натуральными и синтетическими сахарами и те, что содержат яркие красящие пигменты. Они мгновенно разрушают защитную пленку на поверхности эмали, которую образует слюна, делают ее более уязвимой, способствуют развитию кариозных бактерий и вымыванию кальция из костей, что приводит к хрупкости зубов.

«Даже полезные на первый взгляд сухофрукты и мед становятся активной питательной средой для патогенных бактерий полости рта. Исключение — сладости с ксилитом, заменителем сахара, который препятствует развитию кариозных бактерий», — заключил Дмитрий Тимофеев.

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