Стоматолог развеял популярный миф о жевательной резинке

Доктор медицинских наук, врач-стоматолог Олесь Шевченко в беседе с «СЭ» заявил, что жевательная резинка не опасна для зубов.

«Жевательная резинка — эффективное средство для поддержания гигиены рта в течение дня. Дело в том, что бактерии, которые питаются остатками пищи, выделяют кислоты. Они, в свою очередь, разрушают эмаль зубов и могут привести к развитию кариеса. Тем временем жвачка стимулирует выработку слюны, которая обладает антибактериальными свойствами», — объяснил эксперт.

Также жевательная резинка помогает нейтрализовать кислоты и восстановить кислотно-щелочной баланс, защищая зубы.

Кроме того, доктор подчеркнул, что следует выбирать жвачки без сахара. Это связано с тем, что сладость может дать обратный эффект и привести к развитию кариеса.