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Сегодня, 18:35

Стоматолог рассказала, какая паста подойдет при кровоточивости десен

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/karlyukav

Челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог-имплантолог, стоматолог-ортопед Вероника Мелехова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о том, какую пасту следует выбирать при проблемах с деснами. «Для пациентов, у которых есть проблемы с пародонтом или кровоточивостью десен можно рекомендовать пасты, содержащие экстракты трав. Они могут быть, как профилактическими, так и лечебными», — пояснила специалист.

По словам Вероники Мелеховой, при кровоточивости десен пасты можно чередовать, используя утром обычную, а вечером, перед сном, пасту с содержанием экстрактом трав. «Такие пасты усиливают слюноотделение за счет определенных экстрактов. Благодаря этому полость рта омывается слюной, снижается кариесогенность флоры и уменьшается риск развития кариеса, а также воспаления десен — гингивита», — заключила стоматолог.

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