Стоматолог рассказала, что будет с разрушенным зубом

Кандидат медицинских наук, стоматолог-ортопед клиники ProDent Concept Наталья Родивилова рассказала «СЭ», какие варианты лечения могут быть у разрушенных зубов. «Тактика лечения зависит от того, насколько сильно повреждена коронка зуба и корень. Если зуб восстановить невозможно, современная стоматология располагает целым арсеналом методов его замещения», — заверила эксперт. Самый популярный и современный метод, по ее словам, это имплантация с дальнейшим изготовлением коронки.

Стоматолог может также предложить удалить сильно разрушенный зуб и установить на его место имплантат. Для принятия решения понадобится осмотр и рентгенография (лучше КТ). «Если в области корня есть воспаление, зуб подвижен, твердые ткани разрушены ниже уровня десны, сохранить зуб на долгое время не получится», — пояснила специалист. В этом случае разрушенный зуб удаляют и определяют сроки имплантации совместно с хирургом и ортопедом. Далее хирург устанавливает имплантат и назначает осмотр через 5-7 дней. «Сроки приживления имплантата очень индивидуальны: 2-4 месяца для нижней челюсти и 3-5 месяцев для верхней. Важно соблюдать рекомендации лечащего врача и обеспечить хорошую гигиену», — подчеркнула Наталья Родивилова.

После имплантат раскрывают, устанавливают формирователь, и ортопед приступает к изготовлению коронки. «Стоит отметить, что ортопедическое лечение с опорой на имплантатах позволяет решить любую стоматологическую проблему, нормализовать жевание, восстановить эстетику», — отметила врач. Коронки могут быть из различных материалов. Безусловный лидер — безметалловые коронки из циркония и керамики, они прочны, эстетичны не вызывают аллергических реакций. «В простых случаях изготовление коронки завершается за два посещения. Для сложных ситуаций срок протезирования и этапность подбираются индивидуально», — подытожила Наталья Родивилова.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать, если травмировали или выбили зуб.