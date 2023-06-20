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Сегодня, 21:45

Стоматолог рассказал, чем опасно отбеливание зубов в домашних условиях

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка улыбается.
Улыбка.
Фото istockphoto.com

Стоматолог-имплантолог, ортопед, кандидат медицинских наук, руководитель сети стоматологий Dental Way Дмитрий Тимофеев рассказал «СЭ», чем опасно отбеливание зубов в домашних условиях. «Самостоятельное отбеливание зубов дома — рискованная процедура, которая может стать причиной ожогов слизистой, развития гингивита, разрушения эмали зуба и даже его утраты», — предупредил специалист. По его словам, основное действующее вещество отбеливающих систем — перекись водорода различной концентрации (от 5 до 15-20%). «В теории оно должно разъедать красящий пигмент на зубах, возвращая белизну эмали. Но на практике результат и благополучный исход процедуры зависит от индивидуальных особенностей зубной эмали пациента», — констатировал врач.

Как отметил Дмитрий Тимофеев, если концентрация отбеливающего препарата выбрана неверно, неравномерно нанесена на зубы, попала на слизистую или выдержана дольше, чем следует (хотя бы несколько минут), очень высок риск негативных последствий. Это ведет к повышенной (иногда критически) чувствительности зубов, тяжелым аллергическим реакциям, потемнению зубов или появлению пятен, усилению сколов и трещин.

Самый верный способ без рисков получить нужный результат — обратиться за отбеливанием в проверенную клинику. «Врач подберет идеальный тон, который определяется по цвету белка глаз пациента, но, по желанию, можно отбелить зубы и до кипенно-белого цвета. Специалист осмотрит зубы и выберет ту систему отбеливания, где концентрация действующих веществ безопасна, но достаточна для заметного результата. Врач может назначить и подходящую домашнюю систему отбеливания, которая также даст нужный эффект», — подытожил Дмитрий Тимофеев.

Ранее мы рассказывали, вредно ли отбеливать зубы.

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