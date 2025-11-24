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Стоматолог объяснила, нужно ли лечить кариес молочных зубов у детей
Здоровье

24 ноября 2025, 17:10

1 мин.

Стоматолог объяснила, нужно ли лечить кариес молочных зубов у детей

Мария Задорожная
Автор
Девочка улыбается
Фото peakSTOCK, iStock

Детям необходимо лечить кариес на молочных зубах, чтобы избежать осложнений. Об этом заявила детский стоматолог Екатерина Кузина в интервью kp.ru.

«Во-первых, нервы есть и у молочных зубов. И при их воспалении (пульпите) они очень сильно болят. Плюс ко всему из-за воспалительных процессов они могут повреждать зачатки постоянных зубов. Есть риски, что коренные зубы прорежутся уже с кариесом», — отметила врач.

По ее словам, уход за зубами должен начинаться с момента их появления, поскольку отсутствие гигиены приводит к кариесу в любом возрасте. Своевременное лечение поможет избежать боли, осложнений и частых долгих визитов к стоматологу в будущем, подытожила Кузина.

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