Стоматолог объяснила, как часто нужно использовать ирригатор

Врач-стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с «СЭ» рассказала, как часто нужно чистить зубы ирригатором.

По ее словам, оптимальная частота чисток подбирается на индивидуальной консультации со стоматологом. К примеру, если человек чистит зубы два раза в день, то ирригатор используется после каждого раза.

«Если у вас истончилась эмаль и вы чистите зубы один раз в день перед сном, то пользуйтесь ирригатором вечером после обычной гигиены полости рта. Он удалит налет и улучшит кровообращение десен», — подытожила доктор.