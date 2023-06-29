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Сегодня, 06:35

Стоматолог объяснила из-за чего образуется зубной налет и камень

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка на приеме у стоматолога.
Фото Freepik/wavebreakmedia-micro

Стоматолог-ортодонт, эксперт компании Star Smile Мария Малахова рассказала «СЭ», из-за чего образуется зубной налет и камень. «Зубной налет, который плохо вычищается во время ежедневного ухода или скапливается в труднодоступных местах в полости рта, становится питательной средой для бактерий, где они себя прекрасно чувствуют, активно размножаются, провоцируют появление неприятного запаха и образование зубного камня», — пояснила специалист.

Налет и зубной камень, в который он со временем превращается, стоматологи убирают во время процедуры профессиональной чистки полости рта. «Мягкий налет, как правило, это пищевые остатки, легко удаляется специальным порошком Air Flow. Твердый зубной камень возможно убрать только специальным ультразвуковым аппаратом», — подчеркнула врач.

По словам Марии Малаховой, чаще всего налет и камень образуются на нижних зубах, со стороны языка. Риск их появления существенно возрастает при неправильном положении зубов, ведь доступ щетки и зубной нити к местам скопления налета оказывается затруднен. «Одна из самых частых ортодонтических проблем — скученность зубов. По сути, это не только эстетическая проблема, но и фактор риска для локализации в этих местах зубного камня. Налет и камень не только провоцируют неприятный запах, но и могут стать причиной заболевания десен, таких как гингивита, пародонтит и прочие», — резюмировала ортодонт.

Ранее мы рассказывали, какой зубной пасты следует избегать.

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Медицина
Советы и рекомендации
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