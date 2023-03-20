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Сегодня, 08:30

Стоматолог объяснил, почему возникает чувствительность зубов

Ольга Стрельникова
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Фото jcomp/Freepik

Стоматолог-терапевт, эндодонтист центра эстетической стоматологии и костной регенерации Надир Бахмудов рассказал «СЭ», по каким причинам может повыситься чувствительность зубов. «Под этим диагнозом понимается реакция зубов или отдельно стоящего зуба на внешние раздражители, сопровождающаяся болевым дискомфортом», — пояснил эксперт. По его словам, чувствительность зубов у всех разная изначально.

Раздражители делятся на температурные, химические и механические. Реакция на холодный раздражитель свидетельствует о наличии кариозных поражений, сколов и стираемостей. «Длительная боль от холодного свидетельствует о глубоких поражениях в зубе и вовлечении в патологический процесс пульпы зуба. Реакция на горячее может быть намеком на воспалительные процессы в толще костной ткани», — предупредил стоматолог. Реакция на сладкое возникает также при кариозных поражениях и сколах. Дискомфорт от кислого, по словам Надира Бахмудова, чаще всего говорит об ослабленной или травмированной эмали. Об этом же могут свидетельствовать боли при механических воздействиях, также они сопутствуют оголению чувствительных зон и глубоким кариозным поражениям.

Профилактика чувствительности зубов заключается в своевременном посещении стоматолога, правильном подборе индивидуальных средств гигиены и ограничении вредных привычек (отказ от сильногазированных напитков, сбалансированное питание, ограниченное потребление быстроусваиваемых углеводов и прочее). «Сам факт наличия чувствительности зубов уже может быть тревожным звоночком о том, что дела в полости рта складываются не очень хорошо. В случае болезненного, длительного дискомфорта, мешающего нормальной жизнедеятельности, рекомендуется срочное посещение специалиста. Он поможет выявить возникшую патологию и предотвратить осложнения», — резюмировал Надир Бахмудов.

Ранее мы рассказывали, какая паста поможет снизить чувствительность зубов и каких ингредиентов в ней нужно избегать.

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