Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Стоматолог объяснил, нужно ли чистить зубы перед завтраком
Здоровье

10 февраля, 18:30

1 мин.

Стоматолог объяснил, нужно ли чистить зубы перед завтраком

Мария Маковей
Автор
Девушка чистит зубы
Фото bernardbodo/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-стоматолог Игорь Золотницкий советует чистить зубы до завтрака, а после воспользоваться ополаскивателем. Об этом он заявил в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, зубы стоит чистить по 2-3 минуты дважды в день (утром и вечером), чтобы избежать развития различных заболеваний полости рта.

«Специалисты все большего количества стран признают, что правильнее чистить зубы утром до завтрака. Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба. После еды желательно прополоскать рот ополаскивателем», — объяснил эксперт.

Вечером зубы необходимо чистить после последнего приема пищи перед сном. Это снижает риск развития кариеса.

Чистка печени: как почистить в&nbsp;домашних условиях, причины загрязнения и&nbsp;противопоказания. Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях
Советы и рекомендации
3
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Терапевт назвала необычные симптомы развивающегося рака
Следующий материал
Терапевт назвала необычные симптомы развивающегося рака
Последние новости
26 фев 21:00
Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость
26 фев 12:45
В России сократилось число граждан с вредными привычками
25 фев 20:00
Эндокринолог назвала причины появления целлюлита
25 фев 17:10
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
24 фев 20:00
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
dasdsadada