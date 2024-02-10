Стоматолог объяснил, нужно ли чистить зубы перед завтраком

Врач-стоматолог Игорь Золотницкий советует чистить зубы до завтрака, а после воспользоваться ополаскивателем. Об этом он заявил в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, зубы стоит чистить по 2-3 минуты дважды в день (утром и вечером), чтобы избежать развития различных заболеваний полости рта.

«Специалисты все большего количества стран признают, что правильнее чистить зубы утром до завтрака. Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба. После еды желательно прополоскать рот ополаскивателем», — объяснил эксперт.

Вечером зубы необходимо чистить после последнего приема пищи перед сном. Это снижает риск развития кариеса.