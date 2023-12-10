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Стоматолог объяснил, чем пульпит отличается от кариеса
Здоровье

Сегодня, 10:15

2 мин.

Стоматолог объяснил, чем пульпит отличается от кариеса

Мария Маковей
Автор
Мужчина держится за щеку при зубной боли
Фото Staras/istockphoto.com
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Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич считает, что полную картину состояния полости рта может дать только врач-стоматолог. Однако необходимо ориентироваться и на свои ощущения, например, определить характер зубной боли. Об этом он заявил порталу «Доктор Питер».

«Кариес — это процесс разрушения твердой зубной ткани под влиянием бактерий и кислотных продуктов их обмена. А пульпит — это воспаление тканей внутри зуба, а именно пульпы, в которой находятся нервы и кровеносные сосуды», — объясняет эксперт.

Как утверждает врач, пульпит и кариес могут сопутствовать друг другу, но причина их возникновения одинаковая — инфекция и токсины. Они вызывают деминерализацию, которая воздействует на дентинные трубочки и рецепторное поле пульпы. Зуб начинает реагировать.

Однако боль при двух патологиях отличается. Например, при кариесе почти никогда не бывает резких ночных приступов боли.

«Гораздо чаще встречаются реакции на химические раздражители: сладкое, соленое, иногда на горячее и холодное, если есть действительно большая полость. Зуб начинает болеть, когда туда попадает крупный фрагмент пищи или при употреблении чая и кофе, когда жидкость действует как термический раздражитель. Дискомфорт длится всего 5-10 секунд, а потом полностью проходит», — рассказывает доктор.

По словам Тумашевича, при пульпите даже малейшее попадание в зуб кусочка еды провоцирует пульсацию, которая может длиться от одной минуты до нескольких часов. Часто возникают и ночные боли.

При появлении любых болевых ощущений, дискомфорта в полости рта не следует ждать, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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