Стоматолог объяснил, чем пульпит отличается от кариеса

Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич считает, что полную картину состояния полости рта может дать только врач-стоматолог. Однако необходимо ориентироваться и на свои ощущения, например, определить характер зубной боли. Об этом он заявил порталу «Доктор Питер».

«Кариес — это процесс разрушения твердой зубной ткани под влиянием бактерий и кислотных продуктов их обмена. А пульпит — это воспаление тканей внутри зуба, а именно пульпы, в которой находятся нервы и кровеносные сосуды», — объясняет эксперт.

Как утверждает врач, пульпит и кариес могут сопутствовать друг другу, но причина их возникновения одинаковая — инфекция и токсины. Они вызывают деминерализацию, которая воздействует на дентинные трубочки и рецепторное поле пульпы. Зуб начинает реагировать.

Однако боль при двух патологиях отличается. Например, при кариесе почти никогда не бывает резких ночных приступов боли.

«Гораздо чаще встречаются реакции на химические раздражители: сладкое, соленое, иногда на горячее и холодное, если есть действительно большая полость. Зуб начинает болеть, когда туда попадает крупный фрагмент пищи или при употреблении чая и кофе, когда жидкость действует как термический раздражитель. Дискомфорт длится всего 5-10 секунд, а потом полностью проходит», — рассказывает доктор.

По словам Тумашевича, при пульпите даже малейшее попадание в зуб кусочка еды провоцирует пульсацию, которая может длиться от одной минуты до нескольких часов. Часто возникают и ночные боли.

При появлении любых болевых ощущений, дискомфорта в полости рта не следует ждать, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.