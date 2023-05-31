Стоматолог назвала причины, по которым могут воспалиться десны
Врач стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала «СЭ», с чем может быть связано воспаление десен. «Спровоцировать воспаление могут зубные отложения над деснами и под ними, скопившийся вокруг мягкий налет, нависающие края старых пломб и коронок, а также кариозные полости, куда забивается пища», — пояснила специалист.
Еще одной причиной воспаления десен, по словам Кристины Масловой, может быть неправильный прикус и скученность зубов, из-за которых налет попросту не вычищается. «Микробы выделяют токсины, которые оказывают раздражающее действие и приводят к воспалению. После окончательного устранения причины, десна восстанавливается и не требует никакого дополнительного лечения», — резюмировала стоматолог.
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