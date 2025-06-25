Стиль жизни
Стоматолог назвала лучшие продукты для здоровья зубов
Девушка пьет молоко
Фото bymuratdeniz, iStock

Сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья зубов. В рацион необходимо включать мясо, так как это источник белка, который служит строительным материалом для организма и зубной структуры. Об этом рассказала врач-стоматолог и ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева в интервью «Москве 24».

Она отметила, что молоко также является важным продуктом, поскольку содержит кальций и помогает укрепить эмаль. Овощи и фрукты полезны тем, что помогают очищать зубы от налета благодаря содержащимся в них органическим кислотам, которые можно найти, например, в яблоках и клубнике.

Однако Балакирева предупредила о необходимости осторожно употреблять хурму, так как она делает слюну более вязкой, что может затруднить естественное очищение зубов. Врач советует ограничиваться одним фруктом в день. Она также подчеркнула, что простые углеводы негативно влияют на зубную эмаль. Леденцы и прочие сладости склонны прилипать к зубам и способствуют образованию кариеса, поэтому их количество в рационе лучше сократить.

