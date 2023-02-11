Стоматолог назвал способ самостоятельно обнаружить рак полости рта

Главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники №1 Сергей Комаров в интервью порталу «Мослента» рассказал, что самодиагностику нужно регулярно проводить после чистки зубов. «Для этого надо внимательно осмотреть лицо на предмет появления асимметрии, припухлостей, «шишек» , «язвочек» и пигментаций, которых раньше не было. Затем внимательно осмотреть полость рта — не появились ли припухлости, узлы, бугристости, эрозии, кровоточащие язвочки», — пояснил медик. По его словам, опасными признаками можно считать хронические инфекции, язвы, трещины и любую травматизацию слизистой оболочки.

Обнаружив подобные изменения, необходимо срочно обратиться к врачу-стоматологу. Помимо визуального осмотра и пальпации, специалистом может быть проведена аутофлуоресцентная стоматоскопия. С помощью этого метода возможно обнаружить любые патологические изменения в полости рта. Если подозрения подтвердятся, врач направит пациента в специализированное учреждение для дальнейшего обследования.

Также Сергей Комаров во избежания онкологии полости рта призвал отказаться от курения, особенно в сочетании со спиртным, и жевания различных смесей.

Ранее мы уже рассказывали о важности ранней диагностики и методах определения онкологии на ранних стадиях.