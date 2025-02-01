Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Стоматолог назвал одну из причин выпадения зубов
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стоматолог назвал одну из причин выпадения зубов

Мария Задорожная
Автор
Девушка улыбается в зеркало
Фото Brothers91, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-стоматолог-ортопед, имплантолог Владимир Лосев в беседе с «СЭ» заявил, что перегрузка челюсти может привести к выпадению зубов. Часто это происходит, когда на одной стороне уже нет зуба или зубов из-за запущенного кариеса. Поэтому пациент неосознанно нагружает вторую сторону челюсти в процессе пережевывания пищи.

«В таких ситуациях также происходит потеря опорной зубной ткани, расшатывание и, как результат, потеря зубов. То же самое может происходить из-за неправильно установленных по прикусу имплантатов и коронок», — сказал эксперт.

Чтобы не терять зубы из-за перегрузки, врач рекомендует своевременно лечить пародонтоз и кариес и заниматься восстановлением разрушенных зубов. По его словам, это поможет сохранить другие зубы в полости рта здоровыми и целыми.

Техника чистки зубов. Как правильно чистить зубы? Здоровая эмаль напрямую зависит от техники

Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12:15
Ученые рассказали о главных ошибках использования умных часов
31 янв 17:10
Косметолог поделилась рецептом домашней маски для роста волос
31 янв 14:55
Терапевт рассказала, чем опасна продецура по увеличению длины ног
30 янв 19:45
Нутрициолог рассказала, какие способы помогут наладить режим сна
30 янв 06:00
Как наладить сбитый режим сна: полезные советы от экспертов