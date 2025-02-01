Стоматолог назвал одну из причин выпадения зубов

Врач-стоматолог-ортопед, имплантолог Владимир Лосев в беседе с «СЭ» заявил, что перегрузка челюсти может привести к выпадению зубов. Часто это происходит, когда на одной стороне уже нет зуба или зубов из-за запущенного кариеса. Поэтому пациент неосознанно нагружает вторую сторону челюсти в процессе пережевывания пищи.

«В таких ситуациях также происходит потеря опорной зубной ткани, расшатывание и, как результат, потеря зубов. То же самое может происходить из-за неправильно установленных по прикусу имплантатов и коронок», — сказал эксперт.

Чтобы не терять зубы из-за перегрузки, врач рекомендует своевременно лечить пародонтоз и кариес и заниматься восстановлением разрушенных зубов. По его словам, это поможет сохранить другие зубы в полости рта здоровыми и целыми.