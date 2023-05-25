Стоматолог Гришина рассказала, что может случиться из-за нечищеных зубов

Стоматолог-гигиенист Инна Гришина рассказала, что неправильный уход за полостью рта негативно сказывается на всем организме.

По словам врача, из-за недостаточной гигиены полости рта развиваются кариес, пародонтит и гингивит.

«Более того, бактерии, которые вызывают эти заболевания, со временем попадают в кровоток, откуда распространяются по всему организму, вызывая инфекции верхних дыхательных путей, заболевания горла, воспаление ушей, проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие неприятности со здоровьем», — приводит «Life.ru» слова Гришиной.

Чтобы не допустить таких проблем, специалист рекомендует подобрать правильно щетку и пасту, а также использовать зубную нить и ирригатор.