Стоматолог Глухов развеял миф о безопасности и долговечности имплантатов

Врач, стоматолог-хирург Вячеслав Глухов рассказал, что зубные имплантаты могут привести к воспалениям.

«В эпоху зубных имплантатов иногда кажется, что тенденция заключается в извлечении скомпрометированных зубов и замене их зубными имплантатами. Однако долгосрочный прогноз зубов может быть несопоставим с прогнозом зубных имплантатов. Осложнения, неудачи и такие заболевания, как периимплантит, — не редкость, и, несмотря на распространенное мнение, имплантаты не успешны на 99%», — приводит «Life.ru» слова Глухова.

Как отмечает стоматолог, важно рассматривать и другие варианты лечения. Среди них — эндодонтическое, пародонтальное, а также преднамеренная реплантация и аутотрансплантация.