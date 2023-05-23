Стоматолог Деркач рассказала, когда нужно удалять молочные зубы у взрослых

Врач-стоматолог Наталья Деркач объяснила, почему у взрослых людей иногда встречаются молочные зубы.

«К причинам сохранения молочных зубов у взрослых относят разные проблемы. Так, это могут быть: нарушение обмена веществ в организме, остеомиелиты челюстей, нарушение работы желез внутренней секреции, воспалительные острые и хронические процессы, наследственные особенности организма конкретного человека», — приводит «Life.ru» слова

По словам специалиста, молочные зубы у взрослого человека могут привести к ряду проблем. Например, они могут стать помехой соседним зубам. Кроме того, молочные зубы уязвимее для кариеса и быстрее разрушаются. Также они могут помешать расти коренным. Однако стоматолог отметила, что не стоит спешить удалять молочные зубы без надлежащих показаний. Молочный зуб удаляется в том случае, если не прорезался постоянный зуб.