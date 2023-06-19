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Сегодня, 16:40

Стилист-парикмахер рассказала о безопасном для волос окрашивании

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушке красят волосы.
Фото Freepik/freepik

Стилист-парикмахер Любовь Варижук специально для «СЭ», рассказала может ли окрашивание волос быть безопасным. «Есть несколько методов окрашивания, которые можно считать относительно безопасными. Но важно помнить, что волосы и кожа головы каждого человека уникальны, поэтому реакция на окрашивание может отличаться», — пояснила специалист. По ее словам, некоторые люди могут быть более чувствительны к химическим веществам, используемым в средствах для окрашивания. Поэтому всегда рекомендуется проводить предварительный тест на аллергическую реакцию.

Наиболее безопасными методами Любовь Варижук назвала тонирование мягкими, некислотными красителями (без аммиака или перекиси водорода), окрашивание безаммиачными красками и органическими красителями на основе натуральных растительных экстрактов и масел. «Они могут быть более безопасными и без резкого запаха, поскольку не содержат синтетических химических веществ, таких как аммиак или парабены. Но важно помнить, что даже органические продукты могут вызывать аллергические реакции. Безаммиачной краской можно красить волосы раз в три-четыре недели. Чаще не рекомендуется красить никаким красителем, каким бы щадящим он не был», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему красить волосы хной стало вредно.

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Польза и вред
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