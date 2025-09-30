Стилист объяснил, когда нужен детокс для волос и как его делать

После частых средств для стайлинга и регулярной укладки плойкой волосам порой нужен детокс. Об этом сказал звездный стилист по волосам и основатель студии Игорь Кимяшов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Волосы, как и организм, нуждаются в детоксе. Особенно если вы перегрузили их тяжелыми продуктами для стайлинга, укладывали их каждый день плойкой или утюгом, а еще проводили много времени под солнцем», — отметил эксперт.

Кимяшов добавил, что частицы металла могут накапливаться в волосах, поэтому стоит проводить детокс.

«При мытье головы минералы из жесткой воды оседают на волосах и кристаллизуются по мере высыхания. Частицы металла могут проникать очень глубоко в волосы. Они накапливаются незаметно: при мытье головы из-за коррозии водопроводных труб, во время плавания в бассейне или купания в реке и море», — рассказал стилист.

По его словам, особенно опасна медь: она сильнее других металлов мешает процессам окисления и напрямую влияет на качество окрашивания. Кимяшов пояснил, что накопление металлов ухудшает состояние волос: они становятся хрупкими и ломкими, теряют эластичность, могут приобретать матовый блеск. Особенно подвержены такой проблеме волосы с пористой текстурой: чем выраженнее пористость, тем легче металлу проникнуть в кортикальный слой. Специалист отметил, что склонность к накоплению металла — индивидуальная характеристика, зависящая от природной структуры волос и ухода.

«Огромную роль в этом вопросе играет экологическая обстановка в стране. Достаточно вспомнить, насколько жесткая вода течет из кранов в большинстве городов России, чтобы понять, что, скорее всего, частицы металла в волосах есть у каждого», — заявил Кимяшов.

Чтобы избежать этого, он порекомендовал пользоваться профессиональными шампунями, которые нейтрализуют воздействие металлов и поддерживают качество волос.

«Такой детокс помогает не только сохранить целостность волоса и стабилизировать цвет, но и сделать эффект окрашивания более явным. У избавления от частиц металла есть и другие приятные бонусы: долгая яркость пигмента, особенная гладкость волос и их красивый блеск», — пояснил стилист.

Детокс волос стоит проводить 1-2 раза в неделю, применяя шампуни глубокой очистки, скрабы и маски для кожи головы для удаления остатков стайлинга, избыточного себума и загрязнений. После детокса стилист советует наносить питательные маски и сыворотки, поскольку очищенные волосы лучше впитывают активные компоненты.